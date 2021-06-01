РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Прокуратура Люберец во вторник подписала соглашение о сотрудничестве с муниципальной Торгово-промышленной палатой, сообщает пресс-служба администрации округа.

Подписание состоялось в администрации Люберец. На мероприятии присутствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий, президент Союза «Люберецкая торгово-промышленная палата» Николай Кантович и первый заместитель городского прокурора Сергей Сергеев.

«Благополучие и благосостояние городского округа зависят и от того, на каком уровне находится работа предпринимателей. Бизнес всегда сопряжен с законодательством. Поэтому соглашение с прокуратурой будет способствовать помощи законопослушным предпринимателям в работе», - сказал Ружицкий.

Кантович напомнил, что в России недавно отпраздновали День предпринимателя.

«Неделя предпринимательства продолжается. В рамках этой недели мы решили провести встречу бизнеса с прокуратурой, а также подписать соглашение о сотрудничестве», - пояснил он.

Сергеев тоже поздравил присутствовавших с прошедшим праздником.

«Одним из приоритетных направлений нашей работы является защита прав предпринимателей. За 2020 год нами не было согласовано внеплановых проверок контролирующих органов порядка 43%. Остальные были согласованы, потому что на то были основания. Подписание этого соглашения - это еще один шаг к защите прав предпринимателей. Надеемся на конструктивное взаимодействие», - отметил Сергеев.