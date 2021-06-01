РИАМО - 1 июн. Столичные власти утвердили названия 19 безымянных или номерных скверов, площадей, улиц и проездов на территории города, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Скоро новые адреса появятся на картах.

Новые названия получили: сквер Героев-Нефтяников, сквер Московского Метро, сквер Московских энергетиков, сквер Борец и Люблинский сквер.

Теперь в столице также есть площадь Академика Вершиловой, площадь Валерия Харламова, площадь Крестовниковых и площадь Мазурина.

Среди улиц, получивших новые названия, числятся: улица Ротмистрова, аллея Архитектора Долганова, улица Военное Поле, улица Игоря Нетто, Домниковский переулок, улица Архитектора Великовского, Весловский проезд, улица Ивана Гераськина, улица Эрисмана и 7-й проезд Марьиной Рощи.

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