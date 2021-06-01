РИАМО - 1 июн. Фотовыставка, посвященная грядущему 100-летию газеты «Вечерняя Москва», начала работать на Гоголевском бульваре, сообщает «Вечерняя Москва».

100 лет газете исполнится в 2023 году.

На выставке представлены плакаты с выпусками газеты, выходившими в разные года. Всего за время существования «Вечерней Москвы» было выпущено около 30 тыс. номеров.

Благодаря выставке москвичи смогут не только узнать об истории газеты, но и об истории самого города с 1923 года.