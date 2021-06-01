РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Шесть человек погибли и 13 получили травмы при пожарах в подмосковном Подольске с начала текущего года, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Всего с начала 2021 года на территории Подольска был зарегистрирован 401 пожар, 22% из них произошли в жилом секторе. Основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при монтаже или эксплуатации печного, газового и электрооборудования, технические причины.

Вопрос подготовки к пожароопасному сезону, период которого в Подмосковье установлен с 19 апреля по 15 ноября, на территории округа находится на особом контроле Подольского гарнизона и отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

В целях мониторинга за лесопожарной обстановкой в Подольске широко используются камеры видеонаблюдения. Объектов экономики и социально значимых объектов, подверженных угрозе лесных пожаров, на территории округа нет. В рамках подготовки муниципалитета к весенне-летнему пожароопасному периоду в апреле-мае сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы были организованы осмотры территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Проводится работа по разработке паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.