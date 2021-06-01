РИАМО - 1 июн. Рециркулятор для обеззараживания воздуха можно будет установить в любой работающий лифт без вмешательства в его системы, сообщил генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян.
Он добавил, что первые лифты с рециркуляторами уже установлены в центре координации комплекса городского хозяйства Москвы, а также в нескольких поликлиниках города.
«Рециркулятор работает хорошо. Он будет решать проблему (обеззараживания воздуха - ред.) как при наличии, так и при отсутствии коронавируса», — отметил гендиректор «Мослифта».
По словам Авакяна, кабина лифта устроена таким образом, что теплый воздух в шахте снизу проходит через определенные отверстия внизу кабины и выходит через отверстия наверху.
«В целом кабина лифта вентилируется естественным образом. Но рециркулятор на порядок повышает эффективность этого процесса. Причем он еще и обеззараживает воздух во всей шахте», — сказал Авакян, добавив, что устанавливать рециркуляторы повсеместно пока не планируется.
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