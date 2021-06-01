РИАМО - 1 июн. Рециркулятор для обеззараживания воздуха можно будет установить в любой работающий лифт без вмешательства в его системы, сообщил генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян.

«Мы можем поставить уже встроенную систему или по заказу вмонтировать в существующий рабочий лифт. При этом нет нужды вмешиваться в систему контроллера, чтобы не пришлось заново сертифицировать все оборудование», — сказал Авакян журналистам в ходе X Международной выставки лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week.

Он добавил, что первые лифты с рециркуляторами уже установлены в центре координации комплекса городского хозяйства Москвы, а также в нескольких поликлиниках города.

«Рециркулятор работает хорошо. Он будет решать проблему (обеззараживания воздуха - ред.) как при наличии, так и при отсутствии коронавируса», — отметил гендиректор «Мослифта».

По словам Авакяна, кабина лифта устроена таким образом, что теплый воздух в шахте снизу проходит через определенные отверстия внизу кабины и выходит через отверстия наверху.

«В целом кабина лифта вентилируется естественным образом. Но рециркулятор на порядок повышает эффективность этого процесса. Причем он еще и обеззараживает воздух во всей шахте», — сказал Авакян, добавив, что устанавливать рециркуляторы повсеместно пока не планируется.