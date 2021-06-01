РИАМО – 1 июн. Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко и Председатель Региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Банка.

В рамках совместной деятельности участники планируют реализовать ряд мероприятий и проектов, основной задачей которых является повышение общественного, социального и финансового статуса многодетных семей. Кроме того, при активном участии членов Объединения и экспертов банка будут разработаны эксклюзивные финансовые продукты для многодетных семей, повышающие доступность получения кредитных средств для льготной категории.

«Партнерство с Объединением позволит нам консолидировать усилия в решении задач, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми и всего общества в целом. Мы как банк считаем своим долгом оказывать содействие многодетным родителям, олицетворяющим традиционные семейные ценности. В последние годы на законодательном уровне были приняты важные инициативы по поддержке этой категории семей, но ряд вопросов еще ждут своего решения», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Он добавил, что совместными усилиями банк и Объединение разработают ряд инициатив, которые будут способствовать повышению доступности финансовых продуктов многодетным семьям.

«Дети — это наше будущее, и от того, как мы инвестируем в них сегодня, зависит дальнейшее развитие всей нашей страны», - отметил Александр Тищенко.