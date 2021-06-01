РИАМО - 1 июн. Пробки на дорогах столицы во вторник вечером достигли 8 баллов из 10 возможных, улучшение ожидается к 20:00, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В центре города стоит вся внешняя сторона Бульварного кольца, Лубянка, Арбат и набережные. На Садовом кольце сильные заторы в Таганском районе, Житной и Садово-Спасской улицах. Стоят Краснопрудная улица, 1-я Тверская-Ямская, Красная Пресня и Павелецкая набережная.

На Третьем транспортном кольце масса пробок и ДТП по всей магистрали. Самые сильные затруднения в местах пересечения с шоссе. Сильнейшие пробки на Кутузовском проспекте, проспекте Мира и Профсоюзной улице.

К 19:00 дорожная ситуация должна улучшиться до 7 баллов. Стабилизируется ситуация только к 22 часам, когда пробки уменьшатся до 3 баллов.