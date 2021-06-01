РИАМО - 1 июн. В минувшем учебном году школы искусств в Подмосковье закончили 8 867 талантливых ребят, среди которых 2 616 человек освоили программы с отличием, то есть почти каждый третий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

На протяжении прошедшего учебного года преподаватели активно использовали современные интерактивные технологии и очно-дистанционный формат обучения.

«Московская область продолжает занимать лидирующие позиции в конкурсно-фестивальной деятельности и наращивает практику поддержки талантливых детей. В прошлом году регион принял участие в 200 творческих проектах», - говорится в сообщении.

Детские школы искусств, музыкальные, художественные, хореографические и хоровые школы реализуют дополнительные предпрофессиональные программы по 16 направлениям и общеразвивающие программы.

В регионе работают 192 учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства, в которых обучаются свыше 95 тыс. детей.