РИАМО - 1 июн. Власти Москвы утвердили проект планировки территорий у станций Тушинская и Трикотажная МЦД-2 на участке от ул. Свободы до МКАД площадью 79,9 га, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируется построить два подземных пешеходных перехода. Первый из них пройдет под Трикотажным проектом и ж/д путями и обеспечит комфортный доступ к станции Трикотажная для работающих на прилегающей территории Южного Тушина.

Второй переход построят в районе пересечения Сходненского тупика с путями МЦД-2 вместо одноуровневого перехода. Существующий ж/д переезд для автомобилей ликвидируют. Это должно повысить безопасность пересечения путей для жителей близлежащих микрорайонов Покровского-Стрешнева.

Рядом со станциями сделают парковки для автомобилей и велосипедов, а также стоянки такси. От станций до остановок общественного транспорта можно будет пройти под навесами во время дождя.

Также планируется обновить инженерные коммуникации и установить шумозащитные окна в близстоящих строениях.