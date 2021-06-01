РИАМО - 1 июн. В столице увеличили субсидию на покупку машин для такси и каршеринга, так, при покупке электромобиля субсидия увеличилась в два раза по сравнению с субсидией на приобретение авто с двигателем внутреннего сгорания, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Теперь предельная стоимость авто, который будут покупать по лизингу или в кредит, увеличили с 1,5 до 2 млн рублей. Это средняя цена новой машины, произведенной в России.

При покупке электромобиля размер субсидии увеличивается в два раза по сравнению с субсидией на покупку машины с двигателем внутреннего сгорания. В то же время цена электромобиля не должна быть выше 4 млн рублей.

Все приобретаемые автомобили по своему экоклассу не должны быть ниже Евро-4. Кроме того, теперь необходимо будет предоставлять полис обязательного страхования с указанием цели использования машины – каршеринг или такси. Столичный Дептранс будет сам запрашивать этот документ. Помимо этого, нужно будет предоставлять уведомление об отсутствии долгов по штрафам и исполнительным производствам от Федеральной службы судебных приставов России.

Благодаря программе поддержки в 2021 году может быть куплено около 20 тыс. автомобилей для такси и 10 тыс. автомобилей для каршеринга. Общая сумма субсидий превысит 280 млн рублей.

Прием заявлений на субсидии начнется в июле этого года.