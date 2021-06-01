РИАМО - 1 июн. Проект телекомпании «НТВ» по созданию технопарка недалеко от Останкинской телебашни в Москве получил статус инвестиционного приоритетного городского проекта. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Для создания технопарка телекомпания получила земельный участок площадью 1,9 га на Новомосковской улице. На этой земле находится телекомплекс-долгострой, возведение которого началось в 2012 году. В настоящее время в здании проводится перепланировка помещений.

В технопарке НТВ смогут разместиться малые и средние компании, работающие в сфере телевещания. В частности, планируется оборудование телестудий площадью от 120 до 1,2 тыс. кв. м, дикторских, монтажных, гримерных помещений, а также центра обработки данных, офисов и коворкинга. Кроме того, будет создан эфирный комплекс, способный обеспечить вещание в 9 часовых поясах.

В создание технопарка вложат порядка 10 млрд рублей инвестиций. Половину средств направят на завершение строительства здания телекомплекса на Новомосковской улице, вторую половину – на технологическое оснащение. Ожидается, что в технопарке создадут не менее 3330 рабочих мест.

Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит АО «Телекомпания «НТВ» снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%.