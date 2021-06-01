РИАМО - 1 июн. Более 1,1 млн поездок на такси зафиксировали в столице 28 мая, это рекордный показатель, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

С 2010 года количество пассажиров такси в Москве увеличилось более чем в 20 раз. 10 лет назад такси использовали 45 тыс. человек в сутки, сейчас – более 1 млн пассажиров.

В 2011 году на одну машину такси приходилось 5 поездок, сейчас 15-17 поездок.

Среднее время подачи такси составляет порядка 4 минут. В часы пик среднее время подачи – не более 7 минут.

В столице ежедневно курсируют порядка 80 тыс. легковых такси. Разрешения на работу им выдали правительства Подмосковья и столицы.