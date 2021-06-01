РИАМО - 1 июн. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов поздравил сотрудников Видновского перинатального центра с 8-летием со дня открытия учреждения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Видновский перинатальный центр приобрел репутацию одного из лучших учреждений родовспоможения не только в регионе, но и в стране: в течение трех лет по итогам конкурса «Перекличка перинатальных центров России» занимает призовые места. Здесь созданы все условия для спасения женщин и новорожденных с патологиями и выхаживания недоношенных малышей.

ВПЦ обслуживает население городских округов юга Московской области с общей численностью более 1,2 млн человек. За 8 лет здесь родилось 49 тыс. детей. Сотрудников перинатального центра поблагодарил глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

«Мы гордимся, что наш перинатальный центр - лучший. Здесь работают лучшие врачи. И это не просто статистика: за каждой цифрой стоят жизни наших детей. В 2021 год в центре уже родилось более 2,5 тыс. ребятишек, и мы надеемся, что эта цифра будет с каждым годом расти», - отметил глава муниципалитета.

Дмитрий Абаренов вместе с главой Домодедова Александром Двойных, присоединившимся по видеосвязи, поздравили молодую маму из Домодедова. Ее в этот день выписали домой с сыном, рожденным на 10 недель раньше срока.