РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Движение автомобилей по переезду в районе станции МЦД-2 Аникеевка в Красногорске ограничат в ночь на 2 июня, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

С 23:00 до 04:00 на железнодорожном переезде «Аникеевка» будут производить неотложные работы по выправке пути. Это необходимо для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Переезд расположен в районе станции МЦД-2 на автомобильной дороге Аникеевка – Нахабино.

На время работ движение автомобильного транспорта по железнодорожному переезду частично ограничат. Проезд будет по одной полосе. Регулировать движение автотранспорта будут регулировщики из числа работников дистанции пути, обеспеченные радиосвязью.