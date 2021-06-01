РИАМО - 1 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил двум безымянным городским площадям названия в честь композитора Петра Чайковского и балерины Галины Улановой. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Площадью Чайковского теперь называется площадь, расположенная в центре Москвы вдоль Садового кольца между Поварской и Большой Никитской улицами. Рядом находится культурный центр имени П.И. Чайковского.

Площадь Галины Улановой располагается перед кинотеатром «Иллюзион» вблизи пересечения улиц Яузской, Николоямской и Большого Ватина переулка в Центральном округе. Поблизости, на Котельнической набережной, находится дом, где проживала балерина.

Кроме того, решением мэра Проектируемому проезду №636 в районе Ново-Переделкино на западе Москвы присвоено наименование – Бархатный переулок. Также принято решение о продлении Раменского бульвара за счет Проектируемых проездов №№1196 и 6095, расположенных в районе Раменки ЗАО.

В связи со строительством новой автодороги скорректирована трассировка улицы Мустая Карима в Даниловском районе на юге Москвы. В ее состав войдут Проектируемый проезд №7026, участок Проектируемого проезда №4965 и участок Проектируемого проезда №1221.