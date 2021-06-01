РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Линию уличного освещения построили на Плещеевской улице подмосковного Подольска, ее протяженность - свыше 280 м, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В 2020 году в округе были разработаны и получены положительные заключения на проекты по строительству линий наружного освещения по 95 объектам и архитектурно-художественной подсветке по 84 объектам для участия в проекте «Светлый город». В мае текущего года на портале «Добродел» проходило голосование по выбору объектов для включения в госпрограмму Московской области по проекту «Светлый город» на 2022 год. Для голосования были включены все 95 объектов. После подведения итогов министерство благоустройства Московской области определит, какие из них будут включены в программу.

В текущем году в рамках реализации проекта «Светлый город» была построена линия уличного освещения в Подольске по улице Плещеевской в районе дома №43. Ее протяженность составила 283 м, здесь установлено 8 опор с 10 светильниками. Также была направлена заявка в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» по обустройству 30 объектов уличного освещения в сельских населенных пунктах Подольска в 2022 году.

Все заявки формируются на основании поступающих обращений граждан через социальные сети, портал «Добродел», интернет-приемную администрации муниципалитета. Сначала 2021 года было рассмотрено 43 обращения граждан о проблемах уличного освещения, поступивших через социальные сети: 20 обращений касались дворовых и общественных территорий, 23 – автомобильных дорог. На сегодняшний день из 43 обращений 34 закрыты, факты, указанные в 4 обращениях, не подтвердились, по остальным работа продолжается.