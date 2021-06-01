РИАМО - 1 июн. Улицам вблизи столичного стадиона «Торпедо» дали названия в честь легендарных футболистов Эдуарда Стрельцова и Виктора Маслова, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении наименований линейным транспортным объектам города Москвы.

Так, Проектируемые проезды №1266 и №1267 в Даниловском районе на юге столицы стали улицей Эдуарда Стрельцова и улицей Виктора Маслова.

Эдуард Стрельцов выступал за футбольный клуб «Торпедо», с клубом выиграл чемпионат СССР в 1965 году и Кубок СССР в 1968 году. Многократно признавался лучшим футболистом страны, в составе национальной сборной стал олимпийским чемпионом 1956 года.

В 1997 году стадиону на Восточной улице в Даниловском районе Москвы было присвоено имя Э.А. Стрельцова. На 2023 год намечено завершение реконструкции стадиона.

Виктор Маслов также играл за «Торпедо» и выступал в качестве тренера. Под его руководством в 1960 году футбольный клуб выиграл чемпионат страны и стал обладателем Кубка СССР.