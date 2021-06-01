РИАМО - 1 июн. Суд обязал застройщика выплатить 525 тыс. рублей потребителю за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в Нижегородском районе Москвы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Застройщик - ООО «Выставочный Центр Стройэкспо» - должен был построить и передать объект недвижимости до 31 марта 2019 года. Потребитель свои обязательства выполнил в полном порядке, а просрочка передачи объекта составила 135 дней.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве обратился в суд, чтобы защитить права потребителя и взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Суд решил удовлетворить требования гражданина, но снизил размер неустойки из-за объективных обстоятельств задержки ввода в эксплуатацию многоквартирного дома. Теперь взысканию подлежат деньги в размере 525 тыс. рублей, включая неустойку в размере 400 тыс. рублей, компенсацию морального вреда – 5 тыс. рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя – 120 тыс. рублей.