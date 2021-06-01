РИАМО - 1 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал детям хорошо учиться, чтобы реализовать в будущем все свои планы и мечты.

«С Днем защиты детей! Этот праздник – еще одна возможность уделить внимание, пообщаться с детьми, у которых уже есть свои мечты, свои планы. Надеюсь, что каждый реализует свою мечту. Что для этого нужно? Стараться, работать и учиться. А наша задача, взрослых, – менять для них мир, чтобы дети могли реализовать себя», - написал Воробьев в Instagram.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже.

Праздник призван обратить внимание родителей, общественных организаций и государственных структур на проблемы детей.