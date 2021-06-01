РИАМО - 1 июн. Арбитражный суд Московского округа признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении компании «46 ЦБ МТС» к административной ответственности за нарушение правил недискриминационного доступа, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении являлась жалоба компании «БЭЛС» на нарушение фирмы «46 ЦБ МТС» правил недискриминационного доступа, выразившееся в препятствовании перетоку электричества на энергопринимающие устройства.

Антимонопольное ведомство установило, что общество нарушило правила недискриминационного доступа. Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, компания «46 ЦБ МТС» обратилась в суд. Суд подтвердил законность решения УФАС России по Московской области.