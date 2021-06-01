РИАМО - 1 июн. На Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки увеличены интервалы движения поездов, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Сбой произошел на центральном участке ветки в сторону станции «Селигерская».

Интервалы увеличили для проверки поезда.

На минувших выходных сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской линии метро. Там увеличивали интервалы движения составов для проверки инфраструктуры.

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