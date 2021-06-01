РИАМО - 1 июн. В Москве из здания Басманного районного суда сбежал мужчина, который обвиняется в убийстве гомосексуалиста на Курском вокзале, передает Федеральное агентство новостей.

По словам источника, во время заседания по делу был объявлен перерыв, после чего слушание отложили из-за неявки подсудимого — мужчину ждали около часа. Как выяснилось позже, он покинул здание суда в ходе перерыва в заседании.

Суд вынес постановление, чтобы провести следующее заседание 2 июня. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция.

По данным СМИ, подсудимого зовут Антон Бережной. В 2019 году на территории Курского вокзала в Москве он напал с ножом на двоих мужчин, выкрикивая в их адрес нецензурные оскорбления, связанные с их нетрадиционной сексуальной ориентацией. Один из пострадавших умер на месте.