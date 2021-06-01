РИАМО - 1 июн. На месте одного из корпусов бывшей фабрики «Большевик» на Ленинградском проспекте в столице построят многофункциональный комплекс с офисами, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Речь идет о строении №10, его общая площадь составит порядка 19 тыс. кв м. Стилистика здания будет выдержана в рамках общей концепции.

Специалисты восстановят фасады из красного кирпича с белым орнаментом, а также дополнят облик вставками из стемалита и металла.

«В пятиэтажном корпусе разместится офисный центр с просторными кабинетами, переговорными и комнатами отдыха. Много внимания в проекте уделено деталям, сохраняется фирменный стиль всего комплекса — сочетание красного кирпича с узорчатыми вкраплениями и большими остекленными проемами», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Промышленные корпуса были построены в 1880-х годах для кондитерской компании «Товарищество А. Сиу и Ко». До нашего времени историческая архитектура дошла в полуразрушенном виде. Реконструкция объектов началась 2015 году.

Фабрика «Большевик» — один из примеров качественной реконструкции: на территории комплекса располагаются бизнес-центр, Музей русского импрессионизма, жилые апартаменты и пешеходная зона.

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