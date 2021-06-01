РИАМО - 1 июн. Столичные власти делают все возможное для того, чтобы маленькие москвичи росли, развивались и учились в комфортных условиях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве больше 2 млн. детей — целая маленькая страна. <…> Строим садики и школы, открываем новые ФОКи, школы искусств и детские технопарки. Школьники могут бесплатно посещать городские музеи. Во дворах и парках есть игровые и спортивные площадки», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По словам мэра, талантливых ребят обязательно поддерживают. Они получают гранты за победу на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Также им вручают городские премии в сфере культуры и искусства.

В Москве активно создают профильные классы — медицинские, инженерные, IT и другие.

«Уверен, в нашем городе ни один ребенок не останется без заботы и внимания взрослых. В День защиты детей хочу пожелать ребятам и родителям крепкого здоровья, тепла и радости», — заключил градоначальник.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже. Дата призывает родителей, общественные организации и государства обратить внимание на права и проблемы детей.

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