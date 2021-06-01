РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В жилом доме поселка Красково городского округа Люберцы заменили балконные плиты в рамках программы по капитальному ремонту МКД, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Комиссия в составе представителей ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», УК ООО «Содействие» и администрации округа провела приемку работ по замене балконных плит в жилом доме по адресу: поселок Красково, улица Карла Маркса, дом 117/16. Работы проведены в рамках программы по капитальному ремонту МКД», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в текущем году в рамках данной программы запланированы работы в 115 домах.

«Будут отремонтированы фасады в 23 домах, заменены балконы в 8 домах, отремонтирована кровля в 66 домах, заменены и отремонтированы внутренние инженерные системы в 11 домах, ремонт фундамента проведут в 3 МКД, заменят 87 лифтов в 24 МКД», - уточнил Ружицкий.

Жители округа могут узнать о сроках проведения капитального ремонта в их домах на интерактивной карте. Реализацию программы контролирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Очередность конкретного дома в программе зависит от даты его ввода в эксплуатацию, проведения последнего капремонта, его технического состояния, процента собираемости взносов.