РИАМО - 1 июн. Россияне могут задать любые вопросы о программе «Детский кешбэк» по телефону горячей линии +7 800 200-34-11, сообщает пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала в России 25 мая по инициативе президента Владимира Путина. Реализация программы будет способствовать достижению целей одного из важнейших направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — росту доступности путешествий внутри страны.

Программа «Детский кешбэк» подразумевает возмещение до 50% стоимости путевок в детские лагеря круглосуточного пребывания, расположенные на всей территории РФ. Отправить ребенка в детский лагерь можно в течение всего лета с возможностью вернуться до 15 сентября.

В рамках программы «Детский кешбэк» также предусмотрен возврат средств на путевки в детские лагеря, приобретенные до 25 мая, реализовать эту возможность получится с помощью портала госуслуг с 15 июня. К заявке на сайте нужно приложить документы об оплате турпутевки. Программа возврата средств по таким путевкам продлится до конца октября.

Размер кешбэка составляет до 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Список лагерей, участвующих в программе, можно найти на портале мирпутешествий.рф. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие стационарные лагеря детского отдыха.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Для семей с несколькими детьми вернуть до 50% стоимости можно будет с каждой путевки. Возраст детей не имеет значения, кешбэк будет начисляться с каждой путевки для ребенка любого возраста. При этом все путевки должны быть оплачены картой «Мир». Кешбэк вернется на карту автоматически в течение 5 дней.

Как получить кешбэк за детский отдых в 2021 году>>