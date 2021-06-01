РИАМО - 1 июн. «Яндекс.Недвижимость» запустила в Москве и Подмосковье сервис для долгосрочной аренды квартир и апартаментов, в будущем данный цифровой сервис могут расширить на другие регионы, сообщает РБК.

Сервис, представители которого займутся рекламой жилья и поиском арендаторов, представляет собой альтернативу риелторам или агентствам недвижимости. Кроме того, специалисты смогут контролировать оформление договора и перевод оплаты.

Выгода для арендатора состоит в отсутствии контактов с собственником. Так, сервис позволит ознакомиться с жильем в рамках виртуального тура и не исключает возможности бесконтактного оформления найма.

Так, арендатору не понадобиться вносить залог за жилье или платить риелтору. Вместо этого клиент каждый месяц платит 5% от арендной платы в качестве комиссии сервису. Сумма, которую нужно платить арендатору, входит в стоимость квартиры на сайте сервиса.

Как отметили в компании, цена аренды включает страховку до 1,4 млн руб, из которой собственнику компенсируется имущественный ущерб и до 30 дней простоя в ситуации, если арендаторы неожиданно расторгнут договор по своей инициативе.

По мнению Гильдии риелторов столицы, сервис не сможет заменить живой контакт с агентом по недвижимости. Кроме того, у сообщества имеются вопросы по дополнительному расходу для арендатора, которые включены в стоимость квартиры.



Риелтор, эксперт по недвижимости Гильдии риелторов Москвы Евгении Коноплев подчеркнул, что к риелторам люди идут за разъяснениями и подсказками — как принято и как правильно. Помимо прочего, специалисты этой сферы работают по большей мере с людьми, пониманию которых обучить машины нельзя.

Тем не менее, как сказал Коноплев, проект «Яндекса» принесет рынку пользу из-за вливания в него денег и ресурсов. Усиление конкуренции за счет появления новых игроков всегда выгодно потребителю.

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