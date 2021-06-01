РИАМО - 1 июн. В Подмосковье для поддержки семей с детьми предусмотрено порядка 30 региональных мер социальной поддержки, это связано с особым вниманием к данной теме, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

«Мера поддержки могут воспользоваться в том числе и многодетные семьи, которых у нас более 90 тыс. Например, один из родителей может бесплатно ездить на общественном и ж/д транспорте на территории Москвы и области», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в Подмосковье с 2011 года многодетным семья бесплатно выдаются земельные участки. На текущий момент их получили более чем 28 тыс. семей.

К мерам соцподдержки относятся единовременное пособие при рождении третьего ребенка и последующих детей в случае, если доход семьи ниже одного прожиточного минимума, ежемесячное пособие на ребенка при соблюдении тех же условий, а также 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг для некоторых категорий семей.

Кроме того, в числе мер есть обеспечение полноценным бесплатным питанием кормящих матерей с детьми до трех лет, а также получение школьниками первого класса, живущих в малообеспеченных семьях, портфеля с нужными принадлежностями.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев отметил, что также к мерам социальной поддержки в Подмосковье относится единовременное пособие при рождении первого ребенка и последующих детей в размере от 20 до 60 тыс. рублей. При рождении двойни на каждого ребенка выплачивается 70 тыс. рублей, а тройни – 300 тыс. на семью. Кроме того, ежемесячное пособие выплачивается семьям студентов.

В настоящее время свыше 26 тыс. детей-инвалидов имеют льготы. Среди них – ежегодная выплата семьям с детьми-инвалидами, обучающихся в региональных школах или надомной форме обучения, выплаты на покупку технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень и санаторно-курортное лечение. На последнее в текущем году выделили 244 млн рублей, число предусмотренных путевок составило свыше 9 тыс. единиц.