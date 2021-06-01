РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Отключение горячей воды произвели раньше запланированного срока в ряде домов на улице Вокзальной в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации округа.

АО «Красногорская теплосеть» сообщает: перенесены сроки остановки на плановый профремонт ЦТП-4801: вместо 15-28 июня - с 1 по 14 июня включительно.

Без горячего водоснабжения остались дома №№1, 3-5, 8-14, 16-18, 19 А, Б и В, 20, 22, 24 по улице Вокзальной.