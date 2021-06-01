РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Жители подмосковного Красногорска 6 июня смогут побывать на концерте сообщества местных рок-музыкантов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Рокстория» приглашает на праздничную программу. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Гости смогут полюбоваться частью уникальной коллекции бродячего музея-мастерской «Друг мой мишка», поучаствовать в СВОПе (натуральном обмене) игрушками от команды Молодежного центра, порисовать с городскими художниками, а также услышать специальную программу каверов на детские песни, подготовленную резидентами «Рокстории».

Выступят Олег Рощин, Евгения Шичкина, Илья Быков, Артем Стульников, группа SPOFCH, а также детский хор школы «Алые паруса» под руководством заслуженного работника культуры РФ Елены Володиной. Кроме того, запланирована экспозиция картин профессиональных художников по мотивам рисунков особенных детей от благотворительного фонда «Развитие общественно значимых инициатив».

В рамках праздника состоится благотворительная акция по сбору денежных средств на лечение маленького жителя Красногорска Саши Веселова. Мальчик страдает спинально-мышечной атрофией II типа.

Мероприятие состоится в детском городке «Сказочный». Начало в 17:00. Вход бесплатный.