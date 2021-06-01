РИАМО - 1 июн. В День защиты детей на улице Чистяковой, 8 в микрорайоне Трехгорка Одинцовского округа открыли новую детскую игровую площадку в морской стилистике, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Объект был возведен по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Игровой комплекс оборудован безопасным покрытием, системой наружного освещения, ограждением, лавочками и урнами. Также выполнено озеленение.
Он добавил, что в 2021 году в муниципалитете будут комплексно благоустроены 22 дворовые территории, где установят 14 новых детских площадок – 10 из них по губернаторской программе. При этом будут соблюдены все стандарты комфортной городской среды – занижены подходы к площадкам, установлено освещение и видеокамеры, проведено озеленение территории.
«Уверен – нашему муниципалитету нужны именно такие перемены – новые, доступные и безопасные площадки», – резюмировал Иванов.
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