РИАМО - 1 июн. В День защиты детей на улице Чистяковой, 8 в микрорайоне Трехгорка Одинцовского округа открыли новую детскую игровую площадку в морской стилистике, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Объект был возведен по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Игровой комплекс оборудован безопасным покрытием, системой наружного освещения, ограждением, лавочками и урнами. Также выполнено озеленение.

«Сегодня в Трехгорке на улице Чистяковой, 8 открыли детскую площадку по губернаторской программе. В этом густонаселенном микрорайоне каждый новый игровой городок – радостное событие для детишек и их родителей. Это не последняя площадка в Трехгорке. По адресу: Кутузовская, 4 уже началось строительство еще одной – подготовлено основание, заказаны элементы конструкции. В ближайшее время подрядчик приступит к работам. Игровой комплекс будет готов уже к 30 июня», – сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что в 2021 году в муниципалитете будут комплексно благоустроены 22 дворовые территории, где установят 14 новых детских площадок – 10 из них по губернаторской программе. При этом будут соблюдены все стандарты комфортной городской среды – занижены подходы к площадкам, установлено освещение и видеокамеры, проведено озеленение территории.

«Уверен – нашему муниципалитету нужны именно такие перемены – новые, доступные и безопасные площадки», – резюмировал Иванов.