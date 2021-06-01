РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Спортсменка из Люберец Мария Говорова заняла второе место на первенстве спортивных школ олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации городского округа.

Соревнования прошли на территории озера Бельское городского округа Бронницы. В турнире приняли участие спортсмены не старше 2003 года рождения. В каждой возрастной категории байдарочникам предстояло преодолеть на время дистанцию 500 и 200 м.

Люберцы представляли три спортсмена. Мария Говорова в своей возрастной категории заняла 2 место. У Александра Говорова и Ульяны Фединой - 4 место.