РИАМО - 1 июн. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Международным днем защиты детей, который отмечают во вторник, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава российского государства отметил, что в его окружении есть многодетные семьи. Путин добавил, что такие люди своим примером вдохновляют других.

Президент подчеркнул, что многие молодые россияне, глядя на такие семьи, мечтают о большом количестве детей у них самих.

В России многодетными считают семьи, в которых три и более детей.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже. Дата призывает родителей, общественные организации и государства обратить внимание на права и проблемы детей.