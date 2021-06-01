РИАМО - 1 июн. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Международным днем защиты детей, который отмечают во вторник, сообщает Федеральное агентство новостей.
Глава российского государства отметил, что в его окружении есть многодетные семьи. Путин добавил, что такие люди своим примером вдохновляют других.
Президент подчеркнул, что многие молодые россияне, глядя на такие семьи, мечтают о большом количестве детей у них самих.
В России многодетными считают семьи, в которых три и более детей.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже. Дата призывает родителей, общественные организации и государства обратить внимание на права и проблемы детей.
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