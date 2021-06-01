РИАМО - 1 июн. Хозяйство «ЭКОломна» начало собирать урожай спаржи, уже собрано порядка 3,5 т, всего планируется получить около 8 т, сообщает пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Спрос на продукцию высокий – спаржу закупают рестораны Москвы и Коломны, сети «Азбука вкуса» и METRO Cash and Carry.

«Городской округ Коломна может стать российской столицей по выращиванию спаржи. Такую амбициозную цель поставил перед собой руководитель проекта «Свежая спаржа из России» Николя Буассе. Четыре года назад он начинал с 1 га посадок. Сейчас у компании две плантации общей площадью более 16 га», - сказал глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

Попробовать блюда из спаржи коломенцы могут в местных кафе и ресторанах в рамках проекта Kolomna Local Food. Его запустили, чтобы познакомить жителей с продукцией окружных фермеров и сельскохозяйственных предприятий. Первая ласточка проекта – «Спаржа Фест».