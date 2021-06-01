РИАМО - 1 июн. Компании «ТБ-2000» и «Эм Инжиниринг» заключили устное картельное соглашение, что привело к поддержанию цен на электронных аукционах по праздничному декоративному оформлению и по комплексному благоустройству кладбищ, содержанию и консервации фонтанов, сообщает пресс-служба УФАС России по Подмосковью.

Торги были организованы на право проведения работ в Богородском округе, Рузском округе и Истре.

УФАС установило, что в ходе торгов участники аукционов ООО «ТБ-2000» и ООО «Эм Инжиниринг» отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений.

Эти организации подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, вследствие чего ООО «ТБ-2000» и ООО «Эм Инжиниринг» смогли заключить государственные контракты на сумму более 69 млн рублей.