РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска открылся круглосуточный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На базе стационара Красногорской городской больницы №2 открыт круглосуточный пункт вакцинации от Covid-19. Привиться можно в любое время. Адрес пункта: поселок Нахабино, улица Институтская, дом №9Б.

По состоянию на 31 мая, прививки от коронавирусной инфекции сделали 35,5 тыс. жителей округа.