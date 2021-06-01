РИАМО - 1 июн. На минувшей неделе в Подмосковье выставили на торги 53 имущественных объекта, в том числе объявлено о проведении 41 электронного аукциона и 12 «молоточных», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Например, можно взять в аренду земельный участок под растениеводство площадью 510 278 кв. м в Орехово-Зуевском округе, взять в аренду помещение площадью 227,4 кв. м под свободное назначение в Одинцовском округе. Можно приобрести нежилое помещение площадью 1143,7 кв. м в Серпухове, приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство площадью 2,1 тыс. кв. м в Волоколамском округе.

На этой же неделе состоялось 39 аукционов по аренде и продаже имущества, аренде и продаже земельных участков, водопользованию.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в регионе, доступные для продажи и аренды, можно на Едином портале торгов Московской области.