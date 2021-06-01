РИАМО - 1 июн. На текущий момент в столице насчитывается свыше 180 тыс. многодетных семей, их количество увеличилось почти в 2,5 раза за 10 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На текущий момент в столице проживает свыше 2,2 млн детей и подростков, из которых 1,8 млн – дети младше 14 лет. Всего в городе 1,5 млн семей с детьми.

Цифровые услуги

«Для Москвы как для большого города очень важно развитие цифровых услуг. Современные мамы хотят все получать в один клик в интернете. Сегодня 380 услуг и сервисов, в том числе запись в школу, детский сад, на кружки, предоставляются в электронном виде, бумагу мы даже не используем. Мы понимаем, как важны для родителей сервисы. Мамам и папам понятно, когда ребенок зашел в школу, когда вышел, что ел, какие у него оценки. Современным детям очень сложно прогуливать уроки», - сказала Ракова.

«Москвенок»

Дети, которые учатся в городских школах, используют школьную карту «Москвенок». Она позволяет им платить за еду, отмечаться на входе и выходе из школы и бесплатно посещать музеи. Кроме того, карта может отслеживаться родителями.

Всем дошкольникам полагается бесплатное пятиразовое питание, ученикам начальной школы – бесплатные горячие завтраки, а студентам колледжей на бюджете – бесплатные обеды. Бесплатное двухразовое питание предоставляют детям из многодетных и социально не защищенных семей до тех пор, пока они не окончат школу.

Помимо прочего, школьники могут льготно ездить по социальной карте, а дети многодетных семей – бесплатно.

Здравоохранение

Московское здравоохранение развивается в электронных сервисах. Ракова отметила, что они позволяют оформить доступ к электронной медкарте и иметь актуальную информацию о здоровье ребенка.

Кроме того, в столице расширена программа неонатального скрининга новорожденных, и сегодня исследование проводится на 11 наследственных заболеваний, а все дети в возрасте до трех лет обеспечены нужными им препаратами на бесплатной основе.

Помимо прочего, семья, где рождается ребенок, может получить в столице коробку «Наше сокровище» с 44 предметами.

Социальная поддержка

В мегаполисе действует целый комплекс мер соцподдержки многодетных семей, в том числе компенсация покупки школьной формы, оплаты услуг ЖКХ, покупки детских товаров, роста стоимости продуктов.

Многодетные семьи также получают льготы за счет бюджета, в том числе бесплатное посещение детского сада, бесплатные либо льготные билеты на посещение учреждений культуры и спорта, право на бесплатную парковку машину и налоговые льготы. Помимо прочего, таким семьям предоставляется возможность обратиться за адресной соцпомощью.

Сироты

В настоящее время число детей-сирот в московских детдомах уменьшилось в четыре раза. Так, 93% детей без родителей воспитываются в семьях. Кроме того, в городе реализуется пилотный проект по имущественной поддержке семей, которые приняли на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов.