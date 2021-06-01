РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июн. Спортсменки Дарья Спиридонова, Анастасия Сапрыкина и Варвара Степанова из Котельников заняли призовые места на соревнованиях по конкуру, сообщает пресс-служба администрации округа.

В спортшколе «Белка» прошли соревнования по конкуру для пони-групп на Кубок «Созвездие».

По итогам соревнований второе место заняла Дарья Спиридонова на пони по кличке Стелла в маршруте с высотой препятствий до 20 см. Также она дебютировала в маршруте с препятствием высотой до 40 см и заняла первое место.

Победительницей на маршруте с препятствием высотой в 60 см стала Анастасия Сапрыкина. Варвара Степанова на Ливии преодолела высоту препятствия в 80 см и заняла второе место.