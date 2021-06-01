РИАМО - 1 июн. Объявлен аукцион на проектирование и строительство комплексной поликлиники на 700 посещений в смену в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на проектирование и строительство комплексной поликлиники на 700 посещений в городском округе Серпухов», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Аукцион объявлен на выполнение инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.

Медучреждение будет располагаться в Серпухове в микрорайоне Ивановские дворики.