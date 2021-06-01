РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июн. В подмосковных Котельниках во вторник прошел фестиваль игр в детском саду, сообщает пресс-служба администрации округа.

В детском саду «Детство» прошел фестиваль игр «Территория детства», посвященный международному празднику - Дню защиты детей.

Воспитатели детского сада встретили детей в костюмах героев из мультфильмов, а затем провели познавательные игры и квесты. Ребята активно принимали участие во всех играх и мастер-классах. Они рисовали, танцевали, разгадывали головоломки.

Свыше 50 парков Московской области подготовили для детей разнообразные праздничные мероприятия. Для детей подготовили показы мультфильмов под открытым небом, мастер-классы по рисованию, авиамоделированию, танцам и развивающие игры.