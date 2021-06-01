РИАМО - 1 июн. За неделю с 24 мая по 28 мая 2021 года в Московской области в торгах по аренде земельных участков приняли участие 114 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, на торгах по аренде земельного участка площадью 997 кв. м под ведение садоводства в Мытищах на лот претендовали 30 участников.

Итоговая цена за лот превысила стартовую в 137 раз.

Посмотреть все доступные для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в регионе можно на Едином портале торгов Московской области.