РИАМО - 1 июн. Глава Минпромторга России Денис Мантуров считает, что электромобили будут перспективными в стране, когда смогут конкурировать по цене с обычными машинами, сообщает aif.ru.

«Скажу вам прямо: чтобы у нас произошел какой-то масштабный рывок по электродвижению, нужно, чтобы электромобили могли конкурировать по цене с автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Причем не только бензиновыми, но и на компримированном, а также на сжиженном газе», — сказал Мантуров.

Также он отметил, что в России развивается тенденция ухода в водород.

«Я считаю, мы должны поступательно развивать технологии с использованием своих ресурсов. Но не стоит забывать и про электродвижение», — добавил глава Минпромторга.

Мантуров отметил, что электротранспорт будут стимулировать, исходя из целесообразности развития компетенций.

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