РИАМО - 1 июн. Глава Минпромторга России Денис Мантуров считает, что электромобили будут перспективными в стране, когда смогут конкурировать по цене с обычными машинами, сообщает aif.ru.
Также он отметил, что в России развивается тенденция ухода в водород.
«Я считаю, мы должны поступательно развивать технологии с использованием своих ресурсов. Но не стоит забывать и про электродвижение», — добавил глава Минпромторга.
Мантуров отметил, что электротранспорт будут стимулировать, исходя из целесообразности развития компетенций.
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