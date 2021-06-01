РИАМО - 1 июн. За период с 24 по 28 мая комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 29 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

В том числе опубликованы три закупки на строительство блочно-модульной котельной.

Кроме того, опубликованы закупки на капитальный ремонт стадиона, благоустройство территории, проектно-изыскательные работы и строительство комплексной поликлиники на 700 посещений.

Опубликованы также закупки на проектно-изыскательные работы и строительство поликлиники на 200 посещений, на реконструкцию водозаборного узла, на строительство съезда с автомобильной дороги, на проектно-изыскательные работы и строительство центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, на строительство напорного коллектора.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.