РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. Объявлен аукцион на проектирование и строительство поликлиники на 200 посещений в городском округе Мытищи, объект планируют построить в 2023 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Извещение о проведение электронного аукциона опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчикам предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документации. А также подготовить проекты благоустройства и интерьеров и другие работы.

Медучреждение будет располагаться в поселке Пироговский на улице Советской.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.