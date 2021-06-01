РИАМО - 1 июн. Сезон киносеансов под открытым небом в рамкам проекта «Кинопаркинг» начинается в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В июне автокинотеатры начнут работу в Балашихе, Истре, Клину и Одинцове. Фильмы будут показывать в формате «автокино». Картинку будут показывать на большом экране, а звук транслировать прямо в машину.

Начало показов в 21:45, въезд бесплатный. Расписание на июнь можно посмотреть в афише мероприятия. Информацию о необходимости предварительной регистрации рекомендуется уточнить на сайте конкретной площадки.

В 2020 году на территории Подмосковья прошло более 400 сеансов на 28 площадках в 17 городских округах. В кинотеатрах под открытым небом побывали около 12 тыс. машин.

Проект создали «Мособлкино» и министерство культуры Московской области.

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