РИАМО - 1 июн. За неделю с 24 мая по 28 мая 2021 года в Московской области в торгах по продаже имущества приняли участие 14 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В торгах по продаже земельных участков приняли участие три человека.

Новые предложения выставляются на торги регулярно.

Неделей ранее в торгах по продаже имущества в Подмосковье приняли участие 18 человек.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.