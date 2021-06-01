РИАМО - 1 июн. На портале «Добродел» началось голосование жителей Подмосковья по организации в жилых домах колясочных зон в местах демонтажа мусоропроводов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
Голосование по ссылке продлится месяц — до 1 июля. Жители могут отдать голос «за» или «против» переназначения общедомового пространства. В голосовании участвуют 11 тыс. многоквартирных домов, где сейчас есть мусоропроводы.
Как только из дома пропадет мусоропровод, то исчезнет неприятный запах из подъезда, а также лишний шум. Вместо этого появятся места для колясок, парковки велосипедов и других предметов.
Немаловажным фактором является и разделение отходов, ведь пользование мусоропроводом исключает сортировку ТКО.
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