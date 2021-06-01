РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Свыше 5,5 тыс. человек примут участие в фестивале современного искусства «Новый город» в подмосковном Красногорске 12 и 13 июня, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Завершился прием заявок на фестиваль современного искусства «Территория свободного творчества «Новый город». Зарегистрировались 5557 человек более чем из 50 субъектов Российской Федерации, а также из Республик Беларусь, Молдова, Армения и Уганда.

Фестиваль «Территория свободного творчества «Новый город» пройдет в уличном пространстве городского округа Красногорск на 18-ти различных локациях для молодых творцов и представителей различных арт-индустрий, специализирующихся на создании и развитии уличного искусства из регионов РФ, а также представителей субкультур.

Центральная площадка расположится на стадионе «Зоркий».

Фестиваль пройдет 12-13 июня в Красногорске в рамках Молодежного окружного конкурса искусств «Город А 2021».