РИАМО - 1 июн. В следующем году в Зеленограде в эксплуатацию введут жилой дом по программе реновации, общая площадь квартир новостройки составит порядка 10,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В районе Старое Крюково Зеленограда на Солнечной аллее, вл. 935 в следующем году будет введен жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Проект включает в себя возведение пары корпусов высотой 11 этажей с подземной автостоянкой, в которых разместится по четыре секции. Для внешней отделки новостроек используется система вентилируемого фасада с применением фиброцементных плит трех цветов. Согласно планам, облицовку первых этажей планируется выполнить темно-серой клинкерной плиткой, а входные группы – оформить витражами.

В секциях разместятся вестибюль, лифтовой холл, помещения для хранения уборочного инвентаря, технические, дежурного и зоны для почтовых ящиков.

Суммарно в доме предполагается 180 квартир, три из которых – для маломобильных граждан. Помимо улучшенной отделки, в трех квартирах планируется увеличить ширину коридоров и установить специальную сантехнику.

Проект включает в себя проведение работ по благоустройству и озеленению территории вблизи жилых корпусов. Кроме того, здесь появятся площадки, в том числе детская и для отдыха взрослых.